Зранку росіяни обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та поранена медпрацівниця - ОВА

$42.060.00
48.880.00
ukenru
09:13 • 10239 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15410 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32691 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51335 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37961 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33647 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27876 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18558 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 55036 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49581 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4282 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12676 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6866 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7872 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10665 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 55034 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49578 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37050 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61652 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16922 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 55034 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21860 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38299 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33483 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Зранку росіяни обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та поранена медпрацівниця - ОВА

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Вранці 15 листопада на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей та одна жінка отримала поранення. У Микільському загинув 37-річний чоловік, а в Херсоні 88-річна жінка загинула від артилерійського удару.

Зранку росіяни обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та поранена медпрацівниця - ОВА

На Херсонщині зранку 15 листопада російські обстріли знову забрали життя мирних жителів – за кілька годин загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм, пише УНН.

Деталі

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 08:40 російські війська обстріляли Микільське. Один зі снарядів поцілив у житлову зону, унаслідок чого загинув 37-річний чоловік. 

Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто15.11.25, 10:28 • 2216 переглядiв

Мої співчуття рідним та близьким вбитого 

– написав Прокудін.

Пізніше, приблизно о 10:00, під новими ударами опинився Херсон. Російська артилерія влучила у будинок у Центральному районі міста. Постраждала 51-річна медпрацівниця – вона отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя.

За словами очільника ОВА, ще один артилерійський удар по житловому будинку призвів до смерті 88-річної жінки. Обстріли тривають, а рятувальники та медики працюють у посиленому режимі.

Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 715.11.25, 09:49 • 10705 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Дніпро (місто)
Херсонська область
Херсон
Київ