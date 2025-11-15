Зранку росіяни обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та поранена медпрацівниця - ОВА
Київ • УНН
Вранці 15 листопада на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей та одна жінка отримала поранення. У Микільському загинув 37-річний чоловік, а в Херсоні 88-річна жінка загинула від артилерійського удару.
На Херсонщині зранку 15 листопада російські обстріли знову забрали життя мирних жителів – за кілька годин загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм, пише УНН.
Деталі
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 08:40 російські війська обстріляли Микільське. Один зі снарядів поцілив у житлову зону, унаслідок чого загинув 37-річний чоловік.
Мої співчуття рідним та близьким вбитого
Пізніше, приблизно о 10:00, під новими ударами опинився Херсон. Російська артилерія влучила у будинок у Центральному районі міста. Постраждала 51-річна медпрацівниця – вона отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя.
За словами очільника ОВА, ще один артилерійський удар по житловому будинку призвів до смерті 88-річної жінки. Обстріли тривають, а рятувальники та медики працюють у посиленому режимі.
