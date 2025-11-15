Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто
Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину загинув 65-річний чоловік, ще один 52-річний чоловік постраждав. Пошкоджено підприємства, автомобілі та житлові будинки в Дніпрі, Нікополі та Синельниківщині.
Внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинув 65-річний чоловік та постраждав 52-річний чоловік. В області пошкоджено підприємства та авто. Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Деталі
"Вночі ворог спрямував безпілотники на Дніпро. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства. Понівечене авто. Нікопольщину ворог атакував БпЛА, обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, машина. Побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто", - повідомив Гайваненко.
Він додав, що на Синельниківщині під ударом були Роздорська та Покровська громади. Агресор застосовував БпЛА.
Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури, приватні оселі
