Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Днепропетровскую область погиб 65-летний мужчина, еще один 52-летний мужчина пострадал. Повреждены предприятия, автомобили и жилые дома в Днепре, Никополе и Синельниковском районе.
В результате атаки на Днепропетровскую область погиб 65-летний мужчина и пострадал 52-летний мужчина. В области повреждены предприятия и автомобили. Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Подробности
"Ночью враг направил беспилотники на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродован автомобиль. Никопольщину враг атаковал БпЛА, обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская общины. Погиб 65-летний мужчина. Загорелись неэксплуатируемое здание, машина. Побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто", - сообщил Гайваненко.
Он добавил, что на Синельниковщине под ударом были Раздорская и Покровская общины. Агрессор применял БпЛА.
Пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры, частные дома
Напомним
В результате ночной атаки на Киев в пятницу, 14 ноября, число погибших возросло до 7.