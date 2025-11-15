$42.060.00
07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
14 ноября, 13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто

Киев • УНН

 784 просмотра

В результате ночной атаки на Днепропетровскую область погиб 65-летний мужчина, еще один 52-летний мужчина пострадал. Повреждены предприятия, автомобили и жилые дома в Днепре, Никополе и Синельниковском районе.

Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто

В результате атаки на Днепропетровскую область погиб 65-летний мужчина и пострадал 52-летний мужчина. В области повреждены предприятия и автомобили. Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Подробности

"Ночью враг направил беспилотники на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродован автомобиль. Никопольщину враг атаковал БпЛА, обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская общины. Погиб 65-летний мужчина. Загорелись неэксплуатируемое здание, машина. Побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто", - сообщил Гайваненко.

Он добавил, что на Синельниковщине под ударом были Раздорская и Покровская общины. Агрессор применял БпЛА.

Пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры, частные дома

- добавил глава ОВА.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев в пятницу, 14 ноября, число погибших возросло до 7.

Павел Башинский

