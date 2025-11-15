Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 7
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 14 листопада кількість загиблих зросла до 7 осіб після смерті літньої жінки у лікарні. Загалом постраждали 36 осіб, шестеро з яких госпіталізовані.
Внаслідок нічної атаки на Київ у п’ятницю, 14 листопада, кількість загиблих зросла до 7. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб
Нагадаємо
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ сталося кілька пожеж, є постраждалі.
Кількість постраждалих у результаті нічної масованої атаки на Київ зросла до 36, шестеро з них - у лікарнях.
Під час нічної атаки рф на Київ, 14 листопада, рятувальник Сергій Власенко втратив житло, яке згоріло через влучання дрона. Рятувальник гасив полум’я у власній квартирі. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, передає УНН.