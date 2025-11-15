Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 7

В результате ночной атаки на Киев в пятницу, 14 ноября, число погибших возросло до 7. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Подробности

Стало известно, что сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября. Таким образом, число погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек - сообщил Ткаченко.

Напомним

В результате ночной вражеской атаки на Киев произошло несколько пожаров, есть пострадавшие.

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки на Киев возросло до 36, шестеро из них - в больницах.

Во время ночной атаки РФ на Киев, 14 ноября, спасатель Сергей Власенко потерял жилье, которое сгорело из-за попадания дрона. Спасатель тушил пламя в собственной квартире. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, передает УНН.