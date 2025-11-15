Утром россияне обстреляли Херсонщину: двое погибших и раненая медработница - ОВА
Киев • УНН
Утром 15 ноября на Херсонщине в результате российских обстрелов погибли два человека и одна женщина получила ранения. В Никольском погиб 37-летний мужчина, а в Херсоне 88-летняя женщина погибла от артиллерийского удара.
В Херсонской области утром 15 ноября российские обстрелы снова унесли жизни мирных жителей – за несколько часов погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 08:40 российские войска обстреляли Никольское. Один из снарядов попал в жилую зону, в результате чего погиб 37-летний мужчина.
Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто15.11.25, 10:28 • 1616 просмотров
Мои соболезнования родным и близким убитого
Позже, примерно в 10:00, под новыми ударами оказался Херсон. Российская артиллерия попала в дом в Центральном районе города. Пострадала 51-летняя медработница – она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение лица.
По словам главы ОВА, еще один артиллерийский удар по жилому дому привел к смерти 88-летней женщины. Обстрелы продолжаются, а спасатели и медики работают в усиленном режиме.
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715.11.25, 09:49 • 6918 просмотров