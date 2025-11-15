$42.060.00
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45 • 10708 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 29605 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 48630 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 36209 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 32837 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 27388 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18357 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 51869 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 46423 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансы
Утром россияне обстреляли Херсонщину: двое погибших и раненая медработница - ОВА

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Утром 15 ноября на Херсонщине в результате российских обстрелов погибли два человека и одна женщина получила ранения. В Никольском погиб 37-летний мужчина, а в Херсоне 88-летняя женщина погибла от артиллерийского удара.

Утром россияне обстреляли Херсонщину: двое погибших и раненая медработница - ОВА

В Херсонской области утром 15 ноября российские обстрелы снова унесли жизни мирных жителей – за несколько часов погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 08:40 российские войска обстреляли Никольское. Один из снарядов попал в жилую зону, в результате чего погиб 37-летний мужчина. 

Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто15.11.25, 10:28 • 1616 просмотров

Мои соболезнования родным и близким убитого 

– написал Прокудин.

Позже, примерно в 10:00, под новыми ударами оказался Херсон. Российская артиллерия попала в дом в Центральном районе города. Пострадала 51-летняя медработница – она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение лица.

По словам главы ОВА, еще один артиллерийский удар по жилому дому привел к смерти 88-летней женщины. Обстрелы продолжаются, а спасатели и медики работают в усиленном режиме.

Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715.11.25, 09:49 • 6918 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Днепр
Херсонская область
Херсон
Киев