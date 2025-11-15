Оккупанты дроном ударили по автомобилю полицейских на Харьковщине: погиб правоохранитель
Киев • УНН
В Харьковском районе российские военные атаковали служебный автомобиль FPV-дроном, в результате чего погиб полицейский. Оккупанты также обстреливали другие населенные пункты Харьковской области, используя управляемые авиабомбы и беспилотники.
В Харьковском районе российские военные нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
Подробности
"На Харьковщине полиция задокументировала последствия военных преступлений, совершенных военными рф. За прошедшие сутки враг бил из разных видов вооружения по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли управляемые авиабомбы и беспилотники. В Харьковском районе российские военные нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб сотрудник полиции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты ударили КАБом по городу Лозовая, в результате чего были повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, помещения предприятий, гаражные боксы, ветеринарная лаборатория.
Богодуховский район враг обстреливал управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети
Напомним
В Херсонской области утром 15 ноября российские обстрелы снова унесли жизни мирных жителей – за несколько часов погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.