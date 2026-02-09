Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця

$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 12589 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 19381 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 36573 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 38600 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 35756 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 35143 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25968 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17643 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13210 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 8600 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 5266 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 4410 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 13761 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 11560 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 43607 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 65202 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 82611 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 76319 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 75825 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 11855 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 31399 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 45042 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 46149 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 54513 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 4070 перегляди

На Сумщині пошкоджено локомотив і контактну мережу через обстріли. Поїзди Суми-Київ та Суми-Харків прямуватимуть із затримками. На Харківщині та Запоріжжі можливі автобусні трансфери.

Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця

Залізнична інфраструктура в Україні знову зазнала ударів рф, є затримки поїздів у Сумській області, а в Харківській та Запорізькій областях на тлі безпекової ситуації можливі автобусні трансфери, повідомили в Укрзалізниці 9 лютого, пише УНН.

Сумщина і Чернігівщина

"Маємо нові обстріли залізничної інфраструктури, пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми-Київ та Суми-Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні", - повідомили в УЗ.

Харківщина

Ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ, як вказано, і надалі залишається зоною підвищеного ризику. "Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом", - ідеться у повідомленні.

Запоріжжя

"У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації - залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - повідомили в УЗ.

При цьому у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за надійне плече в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині.

росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру України: рух поїздів не припиняється - Укрзалізниця05.02.26, 10:57 • 3426 переглядiв

Юлія Шрамко

