Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця

Залізнична інфраструктура в Україні знову зазнала ударів рф, є затримки поїздів у Сумській області, а в Харківській та Запорізькій областях на тлі безпекової ситуації можливі автобусні трансфери, повідомили в Укрзалізниці 9 лютого, пише УНН.

Сумщина і Чернігівщина

"Маємо нові обстріли залізничної інфраструктури, пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми-Київ та Суми-Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні", - повідомили в УЗ.

Харківщина

Ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ, як вказано, і надалі залишається зоною підвищеного ризику. "Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом", - ідеться у повідомленні.

Запоріжжя

"У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації - залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - повідомили в УЗ.

При цьому у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за надійне плече в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині.

росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру України: рух поїздів не припиняється - Укрзалізниця