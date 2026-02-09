Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця

$43.050.09
50.760.13
08:22 • 7360 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 13375 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 20114 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 37314 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 39200 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 36048 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35392 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26004 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17670 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13222 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Популярные новости
Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мираPhoto9 февраля, 01:38 • 9922 просмотра
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах9 февраля, 02:28 • 6388 просмотра
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 5430 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 14484 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 12482 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 44252 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 65848 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 83230 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 76908 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 76358 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 12723 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 31602 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 45223 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 46317 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 54675 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 5192 просмотра

В Сумской области повреждены локомотив и контактная сеть из-за обстрелов. Поезда Сумы-Киев и Сумы-Харьков будут следовать с задержками. В Харьковской и Запорожской областях возможны автобусные трансферы.

Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця

Железнодорожная инфраструктура в Украине снова подверглась ударам рф, есть задержки поездов в Сумской области, а в Харьковской и Запорожской областях на фоне ситуации с безопасностью возможны автобусные трансферы, сообщили в Укрзализныце 9 февраля, пишет УНН.

Сумщина и Черниговщина

"Имеем новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры, поврежден локомотив и контактная сеть. Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях. Поезда Сумы-Киев и Сумы-Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении", - сообщили в УЗ.

Харьковщина

Участок Лозовая-Барвенково-Краматорск, как указано, и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. "Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - говорится в сообщении.

Запорожье

"В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью - в зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы. Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - сообщили в УЗ.

При этом в компании поблагодарили БФ "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за надежное плечо в эвакуации гражданских из Донецкой области на наши эвакорейсы в Харьковской области.

россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины: движение поездов не прекращается - Укрзализныця05.02.26, 10:57 • 3426 просмотров

Юлия Шрамко

