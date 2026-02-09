Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця

Железнодорожная инфраструктура в Украине снова подверглась ударам рф, есть задержки поездов в Сумской области, а в Харьковской и Запорожской областях на фоне ситуации с безопасностью возможны автобусные трансферы, сообщили в Укрзализныце 9 февраля, пишет УНН.

Сумщина и Черниговщина

"Имеем новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры, поврежден локомотив и контактная сеть. Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях. Поезда Сумы-Киев и Сумы-Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении", - сообщили в УЗ.

Харьковщина

Участок Лозовая-Барвенково-Краматорск, как указано, и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. "Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - говорится в сообщении.

Запорожье

"В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью - в зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы. Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - сообщили в УЗ.

При этом в компании поблагодарили БФ "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за надежное плечо в эвакуации гражданских из Донецкой области на наши эвакорейсы в Харьковской области.

россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины: движение поездов не прекращается - Укрзализныця