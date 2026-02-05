$43.170.02
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 1000 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 1340 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 5890 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 16528 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 27028 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21310 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20593 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20546 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 19113 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины: движение поездов не прекращается - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Ночью 5 февраля российские оккупанты нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, ранив сотрудницу в Сумской области. Движение в прифронтовых регионах продолжается с усиленными мерами безопасности.

россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины: движение поездов не прекращается - Укрзализныця

В ночь на 5 февраля российские оккупанты снова наносили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. В Сумской области пострадала дежурная, которая направлялась на работу. Ей уже оказана помощь. В то же время движение в прифронтовых регионах продолжается с усиленными мерами безопасности, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

На Харьковском направлении участок Лозовая - Барвенково - Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. Пассажиров просят пользоваться автобусным объездом - стыковка организована.

На Запорожском направлении продолжается усиленный мониторинг угроз. На сегодня запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Если вы направляетесь в Синельниково или Запорожье, просим на подъезде к Днепру действовать по инструкциям поездной бригады и работников вокзала. Пассажирам, отправляющимся из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции. При условии, что ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как это было в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников

- говорится в сообщении.

На Сумском направлении движение поездов не прекращается несмотря на постоянные обстрелы.

Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Харькове ситуацию после российской атаки, в результате которой были повреждены ТЭЦ и электроподстанции, классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Евгений Устименко

