россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины: движение поездов не прекращается - Укрзализныця

В ночь на 5 февраля российские оккупанты снова наносили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. В Сумской области пострадала дежурная, которая направлялась на работу. Ей уже оказана помощь. В то же время движение в прифронтовых регионах продолжается с усиленными мерами безопасности, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

На Харьковском направлении участок Лозовая - Барвенково - Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. Пассажиров просят пользоваться автобусным объездом - стыковка организована.

На Запорожском направлении продолжается усиленный мониторинг угроз. На сегодня запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Если вы направляетесь в Синельниково или Запорожье, просим на подъезде к Днепру действовать по инструкциям поездной бригады и работников вокзала. Пассажирам, отправляющимся из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции. При условии, что ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как это было в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников - говорится в сообщении.

На Сумском направлении движение поездов не прекращается несмотря на постоянные обстрелы.

Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий - говорится в сообщении.

Напомним

В Харькове ситуацию после российской атаки, в результате которой были повреждены ТЭЦ и электроподстанции, классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.