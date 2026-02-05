росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру України: рух поїздів не припиняється - Укрзалізниця

У ніч на 5 лютого російські окупанти знову завдавали ударів по залізничній інфраструктурі України. На Сумщині постраждала чергова, яка прямувала на роботу. Їй вже надано допомогу. Водночас рух у прифронтових регіонах продовжується з посиленими заходами безпеки, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

На Харківському напрямку ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків. Пасажирів просять користуватися автобусним об’їздом - стиковку організовано.

На Запорізькому напрямку триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні заплановані автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Якщо ви прямуєте до Синельникового або Запоріжжя, просимо на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу. Пасажирам, які вирушають із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції. За умови, що безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як це було в неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників - йдеться в повідомленні.

На Сумському напрямку рух поїздів не припиняється попри постійні обстріли.

Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки поблизу укриттів - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Харкові ситуацію після російської атаки, внаслідок якої було пошкоджено ТЕЦ та електропідстанції, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.