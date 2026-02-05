$43.170.02
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 14874 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 25421 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20159 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 19740 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20026 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18747 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15303 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13841 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20252 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру України: рух поїздів не припиняється - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Вночі 5 лютого російські окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі, поранивши працівницю на Сумщині. Рух у прифронтових регіонах триває з посиленими заходами безпеки.

росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру України: рух поїздів не припиняється - Укрзалізниця

У ніч на 5 лютого російські окупанти знову завдавали ударів по залізничній інфраструктурі України. На Сумщині постраждала чергова, яка прямувала на роботу. Їй вже надано допомогу. Водночас рух у прифронтових регіонах продовжується з посиленими заходами безпеки, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

На Харківському напрямку ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків. Пасажирів просять користуватися автобусним об’їздом - стиковку організовано.

На Запорізькому напрямку триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні заплановані автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Якщо ви прямуєте до Синельникового або Запоріжжя, просимо на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу. Пасажирам, які вирушають із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції. За умови, що безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як це було в неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників

- йдеться в повідомленні.

На Сумському напрямку рух поїздів не припиняється попри постійні обстріли.

Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки поблизу укриттів

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Харкові ситуацію після російської атаки, внаслідок якої було пошкоджено ТЕЦ та електропідстанції, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
