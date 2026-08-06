рф нанесла ракетный удар по Балаклее, атаковала железную дорогу в Лозовой - есть погибшие и раненые

$44.7651.67
ukenru
08:15 • 1628 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух российских НПЗ и поста на буровой "Сиваш"
07:23 • 8686 просмотра
Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль
03:26 • 23765 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 30280 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 35616 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 55001 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 42173 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 37023 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 32440 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 25906 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.5м/с
72%
748мм
Популярные новости
Россия за 5 дней 41 раз атаковала железную дорогу, повреждены 11 локомотивов7 августа, 22:38 • 12173 просмотра
Враг ночью атаковал Киев баллистическими ракетами, прогремело не менее семи взрывов8 августа, 00:16 • 14531 просмотра
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом8 августа, 00:54 • 12403 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde8 августа, 01:27 • 10194 просмотра
Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС8 августа, 02:01 • 8656 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 54994 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 40182 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 48305 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 86053 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 92634 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Виталий Кличко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 60409 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 83025 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 114632 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 187885 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 198283 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
НАСАМС
MIM-23 Hawk

рф нанесла ракетный удар по Балаклее, атаковала железную дорогу в Лозовой - есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 3134 просмотра

Войска РФ сегодня нанесли удар по Балаклее, ранив 5 человек. В Лозовой дрон атаковал железнодорожную станцию, погибли двое, 8 ранены.

рф нанесла ракетный удар по Балаклее, атаковала железную дорогу в Лозовой - есть погибшие и раненые
фото иллюстративное

Сегодня в Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, ранив 5 человек, убили двух и ранили 8 человек в Лозовой, атаковав дроном железнодорожную станцию, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. В настоящее время известно о 5 раненых: двух мужчинах и трех женщинах. Всем оказывается помощь в больнице

- написал Синегубов.

По его словам, повреждены жилые дома, медицинское учреждение, магазин, гараж. Продолжается ликвидация последствий атаки.

До этого, по его словам, была зафиксирована вражеская атака в Лозовой.

Враг атаковал БПЛА железнодорожную станцию в Лозовой. На данный момент известно о двух погибших мужчинах. 8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них есть тяжелораненые

- отметил глава ОВА.

Он указал, что бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы.

В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека06.08.26, 07:47 • 3288 просмотров

Дополнение

В течение минувших суток, по данным Синегубова, вражеским ударам подверглись Харьков и 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли трое людей; пострадали 14 человек, в том числе ребенок.

Полиция Харьковской области показала последствия атак рф за сутки.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Балаклея
Лозовая
Харьков