рф нанесла ракетный удар по Балаклее, атаковала железную дорогу в Лозовой - есть погибшие и раненые

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Сегодня в Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, ранив 5 человек, убили двух и ранили 8 человек в Лозовой, атаковав дроном железнодорожную станцию, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. В настоящее время известно о 5 раненых: двух мужчинах и трех женщинах. Всем оказывается помощь в больнице - написал Синегубов.

По его словам, повреждены жилые дома, медицинское учреждение, магазин, гараж. Продолжается ликвидация последствий атаки.

До этого, по его словам, была зафиксирована вражеская атака в Лозовой.

Враг атаковал БПЛА железнодорожную станцию в Лозовой. На данный момент известно о двух погибших мужчинах. 8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них есть тяжелораненые - отметил глава ОВА.

Он указал, что бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы.

В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека

Дополнение

В течение минувших суток, по данным Синегубова, вражеским ударам подверглись Харьков и 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли трое людей; пострадали 14 человек, в том числе ребенок.

Полиция Харьковской области показала последствия атак рф за сутки.