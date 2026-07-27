россия нанесла удар по Изюму: повреждена АЗС, трое пострадавших

В Харьковской области россия нанесла удар по Изюму, повреждена АЗС, известно о трех пострадавших, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В результате российского авиаудара по Изюму ранены три человека - сообщили в ГСЧС.

Также из-за атаки возникли два пожара: горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание на общей площади 500 кв. м.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Изюме повреждены складское помещение, частный дом, АЗС, 40 гаражей.

В Изюме горело отделение почтового оператора из-за удара рф КАБами

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеских ударов подверглись Харьков, где враг атаковал ракетой и БпЛА Шевченковский, Слободской, Индустриальный, Основянский районы, и 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали 22 человека.

"В городе Харьков погибла 40-летняя женщина, получили ранения 54-летний мужчина и 10-летний мальчик, острую реакцию на стресс получили 14 человек, в том числе 17-летняя девушка; в городе Изюм ранен 60-летний мужчина, острая реакция на стресс – у 72-летней и 66-летней женщин; в городе Лозовая получили острую реакцию на стресс 50-летняя женщина и 29-летний мужчина; в поселке Золочев получил взрывные ранения 23-летний мужчина", - указал глава ОВА.