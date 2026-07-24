В Изюме горело отделение почтового оператора из-за удара рф КАБами
Киев • УНН
В результате авиаудара российских КАБов по Изюму загорелось грузовое отделение почтового оператора. Спасатели ликвидировали пожар на площади 700 кв. м, обошлось без пострадавших.
россия нанесла удар КАБами по Изюму в Харьковской области, произошел пожар в отделении почтового оператора, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
После авиаудара россиян КАБами по Изюму возник пожар в отделении почтового оператора
Спасатели, как отмечается, оперативно ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м в помещении грузового отделения. Обошлось без пострадавших.
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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 9 человек, в том числе ребенок.
Только с вечера накануне, по данным областной прокуратуры, в Харьковской области в результате вражеских ударов пострадали трое человек.
По данным следствия, 23 июля около 21:00 российские военные атаковали поселок Андреевка Изюмского района ударными БпЛА, предположительно "Герань-2". Ранение получила 70-летняя женщина. Также у двух жительниц диагностирована острая реакция на стресс. Повреждены дома. Кроме того, вчера ориентировочно в 21:40 FPV-дрон повредил домовладение в селе Безруки Харьковского района. Ночью 24 июля российские войска снова применили БпЛА, по предварительным данным "Герань-2", для удара по городу Дергачи. Поврежден частный жилой дом, а также возник пожар в складских помещениях одного из гражданских предприятий. Без пострадавших.