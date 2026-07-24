4 из 5 российских ракет и 160 из 180 дронов обезврежены над Украиной

россия ночью нанесла удар по Украине 5 ракетами и 180 дронами, из которых сбито или подавлено 4 и 160 соответственно, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 июля (с 18:00 23 июля) противник атаковал пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 180 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8