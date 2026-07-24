Генштаб обновил данные о потерях России - за сутки ликвидировано еще 1 410 оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1410 российских военных. Общие потери армии РФ с начала вторжения достигли 1 436 100 человек.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1 410 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно достигли 1 436 100 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, за сутки российская армия также потеряла 10 танков, 6 боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, 7 реактивных систем залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны и 1 самолет.
Кроме того, украинские военные уничтожили 1 652 беспилотника оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 544 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных робототехнических комплексов, а также 1 единицу специальной техники.
В Генеральном штабе отметили, что приведенные данные уточняются.
Произошло 178 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте23.07.26, 22:12 • 2486 просмотров