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Генштаб обновил данные о потерях России - за сутки ликвидировано еще 1 410 оккупантов

Киев • УНН

 • 2594 просмотра

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1410 российских военных. Общие потери армии РФ с начала вторжения достигли 1 436 100 человек.

Генштаб обновил данные о потерях России - за сутки ликвидировано еще 1 410 оккупантов

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1 410 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно достигли 1 436 100 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, за сутки российская армия также потеряла 10 танков, 6 боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, 7 реактивных систем залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны и 1 самолет.

Кроме того, украинские военные уничтожили 1 652 беспилотника оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 544 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных робототехнических комплексов, а также 1 единицу специальной техники.

В Генеральном штабе отметили, что приведенные данные уточняются.

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Степан Гафтко

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