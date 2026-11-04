российский дрон атаковал дом в Сумской области: погибла женщина, её муж ранен

Враг вечером в среду, 4 ноября, прицельно атаковал ударным БПЛА жилой дом в Путивльской общине Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, к сожалению, от полученных тяжелых травм на месте погибла 69-летняя женщина.

Ее муж, который также находился в доме, получил ранения - констатировал Григоров.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Напомним

В ночь на 1 ноября российские дроны ударили по общинам Сумской области, повредив гражданские объекты и транспорт. Ранены шесть человек.

Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали