российский дрон атаковал дом в Сумской области: погибла женщина, её муж ранен
Киев • УНН
В Путивльской общине российский ударный дрон попал в жилой дом. Погибла 69-летняя женщина, её муж ранен.
Враг вечером в среду, 4 ноября, прицельно атаковал ударным БПЛА жилой дом в Путивльской общине Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, к сожалению, от полученных тяжелых травм на месте погибла 69-летняя женщина.
Ее муж, который также находился в доме, получил ранения
Он добавил, что медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Напомним
В ночь на 1 ноября российские дроны ударили по общинам Сумской области, повредив гражданские объекты и транспорт. Ранены шесть человек.
Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали24.10.26, 17:05 • 11469 просмотров