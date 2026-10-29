Конотопу повернули світло після п'яти днів без електрики

Конотопу на Сумщині повернули електропостачання після п'яти днів без світла через атаку рф. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" 29 жовтня, пише УНН.

Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом. Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики - повідомили у компанії.

Це підтвердили у Міненерго, але з застереженням.

"Станом на ранок енергетикам вдалося відновити електропостачання всіх споживачів Конотопа. (...) Протягом дня можливі тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтні роботи не можуть проводитися під напругою", - зазначили у Міненерго.

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Ситуація по Україні

За даними Укренерго, "учора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях".

Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів – на ранок є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Харківській областях - вказали в Укренерго.

У Міненерго додали: "Внаслідок пошкодження обладнання в Києві та Київській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі".

Споживання електроенергії, за даними Укренерго, зменшилося. У частині регіонів вимушено застосовуються графіки відключень обсягом до 2,5 черги. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

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