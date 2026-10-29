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Техніка

Конотопу повернули світло після п'яти днів без електрики

Київ • УНН

 • 620 перегляди

У Конотопі відновили електропостачання всіх споживачів після п’яти днів без світла. Можливі аварійні відключення.

Конотопу повернули світло після п'яти днів без електрики

Конотопу на Сумщині повернули електропостачання після п'яти днів без світла через атаку рф. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" 29 жовтня, пише УНН.

Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом. Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики

- повідомили у компанії.

Це підтвердили у Міненерго, але з застереженням.

"Станом на ранок енергетикам вдалося відновити електропостачання всіх споживачів Конотопа. (...) Протягом дня можливі тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтні роботи не можуть проводитися під напругою", - зазначили у Міненерго.

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Ситуація по Україні 

За даними Укренерго, "учора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях".

Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів – на ранок є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Харківській областях

- вказали в Укренерго.

У Міненерго додали: "Внаслідок пошкодження обладнання в Києві та Київській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі".

Споживання електроенергії, за даними Укренерго, зменшилося. У частині регіонів вимушено застосовуються графіки відключень обсягом до 2,5 черги. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

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Юлія Шрамко

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