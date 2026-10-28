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Конотоп п'ятий день без світла - уряд терміново передасть дизель для генераторів

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Конотоп п’ятий день залишається без електрики після атаки рф на енергооб’єкт. Уряд забезпечить дизелем котельні, водоканал і генератори.

Конотоп п'ятий день без світла - уряд терміново передасть дизель для генераторів
Фото: t.me/rada_KNTP

Кабінет міністрів сьогодні, 28 жовтня, забезпечить Конотоп на Сумщині, який вже п’ятий день без світла через атаки рф, необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, передає УНН

Деталі 

"Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності", - написав Корецький. 

Прем’єр доручив Міненерго разом з Укренерго "терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті".

"Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу", - додав Корецький. 

Доповнення

24 жовтня армія рф атакувала енергооб’єкт у Конотопі, через що місто досі залишається без світла. Мер міста Артем Семеніхін 28 жовтня повідомив, що продовжуються роботи над відновленням стабільного електропостачання для тієї частини споживачів, яка залишається без світла після російської атаки на енергооб’єкти в ніч на 24 жовтня.

"Ворог пошкодив кілька енергетичних об’єктів, суттєво ускладнивши відновлення електропостачання та обмеживши можливості резервного заживлення споживачів. Розуміємо, наскільки складно залишатися без світла й докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стабільну роботу енергосистеми. З міркувань безпеки ми не можемо розголошувати етапи відновлення та деталі робіт, адже ця інформація може дати ворогу уявлення про поточний стан енергосистеми в цьому енерговузлі", - сказав Семеніхін.

Також він повідомляв, що наявні запаси дизеля для роботи генераторів поступово вичерпуються, і вже 29 жовтня місто може залишитися без пального. Це створить ризики для роботи пунктів незламності, які щодня споживають значні обсяги дизеля, а також ускладнить заправлення генераторів на котельнях і забезпечення потреб транспорту.

Нагадаємо 

росія вночі та вранці 28 жовтня продовжила атаки на енергетику в Україні, відключення є у чотирьох областях. На Сумщині, у тому числі в Конотопі, вдалося повернути світло більшій частині жителів, вказували у Міненерго.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
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Відключення світла
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