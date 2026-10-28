Конотоп пятый день без света - правительство срочно передаст дизельное топливо для генераторов

Фото: t.me/rada_KNTP

Кабинет министров сегодня, 28 октября, обеспечит Конотоп в Сумской области, который уже пятый день остается без света из-за атак рф, необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Только что говорил с городским головой Конотопа о ситуации в городе. После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город пятые сутки без света. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты несокрушимости", - написал Корецкий.

Премьер поручил Минэнерго вместе с Укрэнерго "срочно разобраться в ситуации и как можно скорее восстановить электроснабжение в городе".

"Отдельно правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно необходимо для работы котельной и водоканала", - добавил Корецкий.

Дополнение

24 октября армия рф атаковала энергообъект в Конотопе, из-за чего город до сих пор остается без света. Мэр города Артем Семенихин 28 октября сообщил, что продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения для той части потребителей, которая остается без света после российской атаки на энергообъекты в ночь на 24 октября.

"Враг повредил несколько энергетических объектов, существенно усложнив восстановление электроснабжения и ограничив возможности резервного запитывания потребителей. Понимаем, насколько сложно оставаться без света, и прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить стабильную работу энергосистемы. По соображениям безопасности мы не можем разглашать этапы восстановления и детали работ, поскольку эта информация может дать врагу представление о текущем состоянии энергосистемы в этом энергоузле", - сказал Семенихин.

Также он сообщал, что имеющиеся запасы дизельного топлива для работы генераторов постепенно исчерпываются, и уже 29 октября город может остаться без топлива. Это создаст риски для работы пунктов несокрушимости, которые ежедневно потребляют значительные объемы дизеля, а также усложнит заправку генераторов на котельных и обеспечение потребностей транспорта.

Напомним

россия ночью и утром 28 октября продолжила атаки на энергетику в Украине, отключения есть в четырех областях. В Сумской области, в том числе в Конотопе, удалось вернуть свет большей части жителей, указывали в Минэнерго.