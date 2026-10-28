росія знову атакувала енергетику: ситуація по областях і в Конотопі

росія вночі та вранці 28 жовтня продовжила атаки на енергетику в Україні, відключення є у чотирьох областях. На Сумщині, у тому числі в Конотопі, вдалося повернути світло більшій частині жителів. Про це повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворожі атаки

"Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Сумській, Донецькій і Харківській областях", - повідомили в Укренерго.

У Міненерго підтвердили, що "ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України", і що "станом на ранок маємо знеструмлених споживачів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема у Донецькій та Харківській областях".

"На Сумщині після попередніх російських атак тривають відновлювальні роботи, зокрема в місті Конотоп. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, роботи з відновлення продовжуються", - вказали у Міненерго.

Графіки

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні, 28 жовтня, зазначили у Міненерго, у частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії. Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми, запобігання масштабнішим аваріям і забезпечення її подальшого відновлення.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень - обсягом до 2,5 черги для всіх категорій споживачів.

Споживання

Споживання електроенергії збільшилося, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,43% вищим ніж попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 26 жовтня. Причина змін – зниження температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", - закликали в Укренерго.

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