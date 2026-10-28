россия вновь атаковала энергетику: ситуация по областям и в Конотопе
Киев • УНН
Российские атаки оставили без света потребителей в четырех областях Украины. На Сумщине большинство жителей, в частности Конотопа, уже подключили к электроснабжению.
россия ночью и утром 28 октября продолжила атаки на энергетику Украины, отключения есть в четырех областях. В Сумской области, в том числе в Конотопе, удалось вернуть свет большей части жителей. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Вражеские атаки
"Вчера и сегодня ночью враг осуществлял атаки на энергообъекты в нескольких областях. В результате этого, а также из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в течение предыдущих дней — утром обесточены потребители в Запорожской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях", — сообщили в "Укрэнерго".
В Минэнерго подтвердили, что "враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины" и что "по состоянию на утро обесточены потребители в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в Донецкой и Харьковской областях".
"В Сумской области после предыдущих российских атак продолжаются восстановительные работы, в частности в городе Конотоп. Энергетикам удалось запитать большую часть потребителей, работы по восстановлению продолжаются", — указали в Минэнерго.
Графики
Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня, 28 октября, сообщили в Минэнерго, в некоторых регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы, предотвращения более масштабных аварий и обеспечения ее дальнейшего восстановления.
По данным "Укрэнерго", графики почасовых отключений — объемом до 2,5 очереди для всех категорий потребителей.
Потребление
Потребление электроэнергии увеличилось, сообщили в "Укрэнерго". Сегодня, 28 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 2,43% выше, чем днем ранее — во вторник.
Вчера, 27 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня — в понедельник, 26 октября. Причина изменений — снижение температуры воздуха, которое побуждает потребителей пользоваться электрическими обогревателями в вечерние часы.
"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 16:00 до 22:00", — призвали в "Укрэнерго".
россия атаковала Украину баллистикой и 88 дронами - сколько уничтожили28.10.26, 08:11 • 3254 просмотра