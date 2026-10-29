Конотопу вернули свет после пяти дней без электричества

Конотопе в Сумской области восстановили электроснабжение после пяти дней без света из-за атаки рф. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" 29 октября, пишет УНН.

Все потребители в Конотопе снова со светом. В настоящее время электроэнергия подается поочередно. Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики - сообщили в компании.

Это подтвердили в Минэнерго, но с оговоркой.

"По состоянию на утро энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей Конотопа. (...) В течение дня возможны временные аварийные отключения, поскольку ремонтные работы не могут проводиться под напряжением", - отметили в Минэнерго.

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Ситуация по Украине

По данным Укрэнерго, "вчера и сегодня ночью враг осуществлял атаки на энергообъекты в нескольких областях".

В результате этого, а также из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в течение предыдущих дней – по состоянию на утро появились новые обесточенные потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях - указали в Укрэнерго.

В Минэнерго добавили: "В результате повреждения оборудования в Киеве и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там сейчас не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме".

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, уменьшилось. В части регионов вынужденно применяются графики отключений объемом до 2,5 очереди. Украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

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