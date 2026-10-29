Конотопу вернули свет после пяти дней без электричества

$45.590.0150.770.09
ukenru
09:33 • 4538 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
08:33 • 11985 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
06:19 • 24485 просмотра
россия атаковала Украину 112 дронами, уничтожено 75% реактивных
05:58 • 23132 просмотра
Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской областиPhoto
05:16 • 21945 просмотра
Очередная неспокойная ночь в России: где раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу
29 октября, 04:17 • 23128 просмотра
Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом
29 октября, 03:16 • 21734 просмотра
Украинские военные получили шестиместные багги ATC BOLT 1000 стоимостью 625 тысяч гривен — в чем их преимущество
29 октября, 02:15 • 17751 просмотра
Зеленский впервые допустил обсуждение гарантий безопасности для России после завершения войны — FT
29 октября, 01:37 • 15594 просмотра
Производитель ракет Ruta для ВСУ договорился о сотрудничестве с Helsing, а совместный проект с Rheinmetall оказался под вопросом
29 октября, 00:38 • 14274 просмотра
Неизвестные от имени Умерова пытаются получить информацию о международных переговорах Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
92%
757мм
Популярные новости
В Великобритании создали первую умную отвёртку с искусственным интеллектом, которая сама подбирает насадкиVideo29 октября, 01:05 • 20894 просмотра
Ким Кардашьян раскрыла последние слова отца перед смертью, который предсказал её будущий успех29 октября, 02:06 • 19811 просмотра
Деми Ловато рассказала, как восстановила дружбу с Селеной Гомес после нескольких лет отдаления29 октября, 03:07 • 17369 просмотра
В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"05:05 • 15383 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу07:00 • 19210 просмотра
публикации
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу07:00 • 19222 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 43293 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
Эксклюзив
28 октября, 15:20 • 56403 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы28 октября, 13:32 • 49257 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день28 октября, 12:10 • 55717 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo09:14 • 2028 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит06:28 • 14353 просмотра
В Сахаре нашли загадочную гробницу возрастом более 4000 лет с двумя каменными "антеннами"05:05 • 15390 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, что тайно спорит с незнакомцами в TikTok с анонимного аккаунта29 октября, 04:06 • 14384 просмотра
Деми Ловато рассказала, как восстановила дружбу с Селеной Гомес после нескольких лет отдаления29 октября, 03:07 • 17375 просмотра
Актуальное
Фильм
Financial Times
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс

Конотопу вернули свет после пяти дней без электричества

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В Конотопе восстановили электроснабжение всех потребителей после пяти дней без света. Возможны аварийные отключения.

Конотопу вернули свет после пяти дней без электричества

Конотопе в Сумской области восстановили электроснабжение после пяти дней без света из-за атаки рф. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" 29 октября, пишет УНН.

Все потребители в Конотопе снова со светом. В настоящее время электроэнергия подается поочередно. Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики

- сообщили в компании.

Это подтвердили в Минэнерго, но с оговоркой.

"По состоянию на утро энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей Конотопа. (...) В течение дня возможны временные аварийные отключения, поскольку ремонтные работы не могут проводиться под напряжением", - отметили в Минэнерго.

Конотоп пятый день без света - правительство срочно передаст дизельное топливо для генераторов28.10.26, 16:56 • 3556 просмотров

Ситуация по Украине 

По данным Укрэнерго, "вчера и сегодня ночью враг осуществлял атаки на энергообъекты в нескольких областях".

В результате этого, а также из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в течение предыдущих дней – по состоянию на утро появились новые обесточенные потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях

- указали в Укрэнерго.

В Минэнерго добавили: "В результате повреждения оборудования в Киеве и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там сейчас не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме".

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, уменьшилось. В части регионов вынужденно применяются графики отключений объемом до 2,5 очереди. Украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской области29.10.26, 07:58 • 23145 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Конотоп
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина
Киев