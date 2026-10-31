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Україну 31 жовтня накриють хмари та дощі, у Києві можливий дощ

Київ • УНН

 • 1934 перегляди

31 жовтня більшість областей України накриють хмари й дощі, температура вдень становитиме 7–12°. У Києві, можливо, дощитиме.

Україну 31 жовтня накриють хмари та дощі, у Києві можливий дощ

У суботу, 31 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 8-13°.

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Вадим Хлюдзинський

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