Украину 31 октября накроют облака и дожди, в Киеве возможен дождь
Киев • УНН
31 октября большую часть областей Украины накроют облака и дожди, температура днём составит 7–12°. В Киеве, возможно, будет дождь.
В субботу, 31 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областей пройдут умеренные, а на остальной территории местами небольшие дожди.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5–10 м/с. Температура днём 7–12°
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 8–13°.
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