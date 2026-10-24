Попередження про ракети і дані для ударів - The Atlantic розкрило роль ЦРУ у підтримці України

Попри напруженість між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським, американська розвідувальна спільнота продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Зокрема, ідеться про інформацію для ударів углиб росії і дані, які допомагають завчасно виявляти загрозу ракетних і дронових атак. Про це повідомляє The Atlantic, передає УНН.

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"Особисті стосунки двох лідерів, можливо, досягли найгіршої точки, але водночас розвідувальна спільнота США продовжує боротьбу, щоб захистити Україну від російської агресії. Завдяки інформації, яку надають США, українські військові завдають ударів углиб росії. Американські розвідувальні супутники також попереджають про ракети й безпілотники, що наближаються", – пише видання.

На місцях "провідне ЦРУ", сказав колишній високопоставлений офіцер, який часто буває в Україні.

За інформацією видання, "якщо вже на те пішло, то українці, за допомогою ЦРУ, стали надто вправними у завданні шкоди росії".

Окрім того, ще один співробітник розвідки в країнах Балтії, який тісно співпрацює з американцями для протидії російському впливу, за наявною інформацією, попри риторику Трампа назвав операції ЦРУ "набагато агресивнішими", ніж у період адміністрації Джо Байдена.

У статті також йдеться, що політика адміністрації зараз є вкрай суперечливою, і що ніхто не розуміє цього краще, ніж директор Центрального розвідувального управління.

"Він стоїть між двома світами: з одного боку, консультує президента, який постійно конфліктує з керівництвом України, а з іншого – керує відомством, яке відіграє ключову роль у війні України за виживання… Українці не вважають Реткліффа своїм захисником. Вони знають, що він працює на непередбачуваного начальника і що, якщо Трамп виконає свою недавню погрозу припинити розвідувальну підтримку, доки Україна не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи, Реткліфф виконає цей наказ", – йдеться в статті.

До того ж, за даними видання, директор ЦРУ, вірогідно, консультував Президента України Зеленського щодо спілкування з Трампом.

Водночас видання торкнулося питання, коли минулого тижня Україна зіткнулася з перебоями, які могли обмежити її можливості виявляти та перехоплювати російські ракети. Офіційно США ще не припинили передавати Україні розвідувальні дані, хоча "Трамп може ухвалити таке рішення будь-якої миті".

"Якщо це станеться, за словами людей, які працювали з Реткліффом, він не намагатиметься переконати президента змінити рішення, навіть якщо в штаб-квартирі ЦРУ будуть із ним не згодні", – пише видання.

Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ