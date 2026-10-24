Предупреждение о ракетах и данные для ударов - The Atlantic раскрыло роль ЦРУ в поддержке Украины

Несмотря на напряжённость между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, американское разведывательное сообщество продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. В частности, речь идёт об информации для нанесения ударов вглубь россии и данных, которые помогают заблаговременно выявлять угрозу ракетных и дроновых атак. Об этом сообщает The Atlantic, передаёт УНН.

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"Личные отношения двух лидеров, возможно, достигли худшей точки, но в то же время разведывательное сообщество США продолжает борьбу, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Благодаря информации, которую предоставляют США, украинские военные наносят удары вглубь россии. Американские разведывательные спутники также предупреждают о приближающихся ракетах и беспилотниках", – пишет издание.

На местах "ведущая ЦРУ", сказал бывший высокопоставленный офицер, который часто бывает в Украине.

По информации издания, "если уж на то пошло, то украинцы при помощи ЦРУ стали слишком умелыми в нанесении ущерба россии".

Кроме того, ещё один сотрудник разведки в странах Балтии, который тесно сотрудничает с американцами для противодействия российскому влиянию, по имеющейся информации, несмотря на риторику Трампа назвал операции ЦРУ "гораздо более агрессивными", чем в период администрации Джо Байдена.

В статье также говорится, что политика администрации сейчас крайне противоречива и что никто не понимает этого лучше, чем директор Центрального разведывательного управления.

"Он стоит между двумя мирами: с одной стороны, консультирует президента, который постоянно конфликтует с руководством Украины, а с другой – руководит ведомством, играющим ключевую роль в войне Украины за выживание… Украинцы не считают Рэтклиффа своим защитником. Они знают, что он работает на непредсказуемого начальника и что, если Трамп выполнит свою недавнюю угрозу прекратить разведывательную поддержку, пока Украина не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Рэтклифф выполнит этот приказ", – говорится в статье.

Кроме того, по данным издания, директор ЦРУ, вероятно, консультировал Президента Украины Зеленского по поводу общения с Трампом.

В то же время издание затронуло вопрос о том, как на прошлой неделе Украина столкнулась с перебоями, которые могли ограничить её возможности обнаруживать и перехватывать российские ракеты. Официально США ещё не прекратили передавать Украине разведывательные данные, хотя "Трамп может принять такое решение в любой момент".

"Если это произойдёт, по словам людей, работавших с Рэтклиффом, он не будет пытаться убедить президента изменить решение, даже если в штаб-квартире ЦРУ будут с ним не согласны", – пишет издание.

Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ