США скасували безвіз для китайців на популярні острови, побоюючись шпигунства та "пологового туризму"
Київ • УНН
США призупинили безвіз для китайців на Північні Маріанські острови через ризики шпигунства та «пологового туризму».
Сполучені Штати призупинили програму безвізового в'їзду для громадян Китаю на Північні Маріанські острови. Американська влада пояснює рішення загрозами національній безпеці та побоюваннями щодо так званого "пологового туризму". Про це повідомляє Fox News, пише УНН.
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Рішення ухвалило Міністерство внутрішньої безпеки США на чолі з Марквейном Малліним. Воно стосується спеціальної програми, запровадженої за адміністрації колишнього президента Джо Байдена.
За її умовами громадяни Китаю, які пройшли попередню перевірку, могли відвідувати Північні Маріанські острови без оформлення візи та залишатися там до 14 днів.
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Представники Республіканської партії раніше попереджали, що спрощений порядок в'їзду може створювати ризики шпигунства та використовуватися для так званого "пологового туризму".
Йдеться про практику, коли іноземні громадянки приїжджають на територію США спеціально для народження дитини, розраховуючи на отримання нею американського громадянства.
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Північні Маріанські острови мають статус співдружності у політичному союзі зі Сполученими Штатами, а тому питання в'їзду іноземців на цю територію регулюється американським законодавством.
Призупинення програми є частиною посилення міграційної політики адміністрації Дональда Трампа.
Зокрема, кількома днями раніше американська влада повідомила про відкликання понад 300 тисяч віз.
Водночас нове рішення стосується саме спеціального безвізового режиму для відвідування Північних Маріанських островів, а не загального скасування візових можливостей для всіх громадян Китаю.
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