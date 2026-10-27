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Фокс Ньюс

США отменили безвизовый режим для китайцев на популярные острова, опасаясь шпионажа и «родильного туризма»

Киев • УНН

 • 766 просмотра

США приостановили безвизовый режим для китайцев на Северные Марианские острова из-за рисков шпионажа и «родильного туризма».

США отменили безвизовый режим для китайцев на популярные острова, опасаясь шпионажа и «родильного туризма»

Соединённые Штаты приостановили программу безвизового въезда для граждан Китая на Северные Марианские острова. Американские власти объясняют это решение угрозами национальной безопасности и опасениями по поводу так называемого «родильного туризма». Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Подробности

Решение приняло Министерство внутренней безопасности США во главе с Марквейном Маллином. Оно касается специальной программы, введённой при администрации бывшего президента Джо Байдена.

Согласно её условиям, граждане Китая, прошедшие предварительную проверку, могли посещать Северные Марианские острова без оформления визы и оставаться там до 14 дней.

Почему Вашингтон решил ограничить въезд китайцев

Представители Республиканской партии ранее предупреждали, что упрощённый порядок въезда может создавать риски шпионажа и использоваться для так называемого «родильного туризма».

Речь идёт о практике, когда иностранные гражданки приезжают на территорию США специально для рождения ребёнка, рассчитывая на получение им американского гражданства.

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Северные Марианские острова имеют статус содружества в политическом союзе с Соединёнными Штатами, поэтому вопрос въезда иностранцев на эту территорию регулируется американским законодательством.

Приостановка программы является частью ужесточения миграционной политики администрации Дональда Трампа.

В частности, несколькими днями ранее американские власти сообщили об отзыве более 300 тысяч виз.

В то же время новое решение касается именно специального безвизового режима для посещения Северных Марианских островов, а не общей отмены визовых возможностей для всех граждан Китая.

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Степан Гафтко

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