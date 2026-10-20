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The Washington Post
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Україна проявила героїзм, але військова допомога їй виснажила запаси озброєння США – Гегсет

Київ • УНН

 • 5462 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що підтримка України за адміністрації Байдена виснажила американські запаси озброєння. Конкретних даних про масштаби скорочення він не навів.

Україна проявила героїзм, але військова допомога їй виснажила запаси озброєння США – Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україна продемонструвала героїзм у протистоянні російській агресії, однак масштабна військова допомога Києву за попередньої американської адміністрації призвела до виснаження запасів озброєння Сполучених Штатів, пише УНН.

Деталі

За словами очільника Пентагону, українські військові доклали значних зусиль для захисту своєї країни та отримали суттєву підтримку від міжнародних партнерів, зокрема США.

Україна доклала героїчних зусиль, і їй було надано значну допомогу. Настільки значну, що за попередньої адміністрації запаси озброєння були спустошені

– заявив Гегсет.

У Пентагоні заговорили про наслідки військової допомоги Україні

Своєю заявою американський міністр пов'язав скорочення військових резервів США з обсягами озброєння, яке Вашингтон передавав Україні за президентства Джо Байдена.

Водночас Гегсет не уточнив, про які саме категорії озброєння йдеться та наскільки скоротилися відповідні запаси американської армії.

Сполучені Штати залишаються важливим постачальником озброєння для України. Зокрема, європейські партнери продовжують покладатися на американське виробництво під час забезпечення українських військових необхідними системами та боєприпасами.

Заява очільника Пентагону є його оцінкою наслідків попередньої політики Вашингтона. Конкретних даних, які дозволяли б оцінити масштаби заявленого виснаження американських військових запасів, у наведених словах міністра немає.

Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом20.10.26, 23:12 • 7910 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Піт Гегсет
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Джо Байден
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