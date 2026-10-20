Украина проявила героизм, но военная помощь ей истощила запасы вооружений США — Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина продемонстрировала героизм в противостоянии российской агрессии, однако масштабная военная помощь Киеву при предыдущей американской администрации привела к истощению запасов вооружений Соединённых Штатов, пишет УНН.

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По словам главы Пентагона, украинские военные приложили значительные усилия для защиты своей страны и получили существенную поддержку от международных партнёров, в частности США.

Украина приложила героические усилия, и ей была оказана значительная помощь. Настолько значительная, что при предыдущей администрации запасы вооружений были опустошены — заявил Хегсет.

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Своим заявлением американский министр связал сокращение военных резервов США с объёмами вооружений, которые Вашингтон передавал Украине во время президентства Джо Байдена.

В то же время Хегсет не уточнил, о каких именно категориях вооружений идёт речь и насколько сократились соответствующие запасы американской армии.

Соединённые Штаты остаются важным поставщиком вооружений для Украины. В частности, европейские партнёры продолжают полагаться на американское производство при обеспечении украинских военных необходимыми системами и боеприпасами.

Заявление главы Пентагона является его оценкой последствий предыдущей политики Вашингтона. Конкретных данных, которые позволили бы оценить масштабы заявленного истощения американских военных запасов, в приведённых словах министра нет.

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