лавров озвучив вимоги росії на тлі початку мирних переговорів щодо України в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ рф сергій лавров озвучив вимоги москви щодо гарантій безпеки на тлі початку тристоронніх переговорів України, росії та США в Абу-Дабі. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Він заявив, що москва не має "жодних ілюзій" щодо адміністрації Трампа, але "завжди краще вести переговори".

За його словами, росія сподівається, що Вашингтон матиме рішучість продовжувати діалог з метою досягнення справедливого балансу інтересів, не ставлячи під загрозу безпеку жодної зі сторін.

"Я не знаю, як цього досягти — нам ще належить у цьому розібратися", — додав він.

За його словами, під час обговорень також розглядатимуться пропозиції щодо колективних гарантій безпеки для регіону.

Він заявив на Міжнародному форумі з колективної безпеки, що будь-які запропоновані гарантії набудуть чинності лише після досягнення всеосяжного врегулювання конфлікту.

Також лавров розкритикував адміністрацію Байдена, заявивши, що вона "зарозуміло відмовилася навіть обговорювати колективні гарантії безпеки, що призвело до відсутності діалогу".

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