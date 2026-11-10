лавров озвучил требования россии на фоне начала мирных переговоров по Украине в Абу-Даби

Министр иностранных дел рф сергей лавров озвучил требования москвы относительно гарантий безопасности на фоне начала трехсторонних переговоров Украины, россии и США в Абу-Даби. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

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Он заявил, что москва не питает "никаких иллюзий" относительно администрации Трампа, но "всегда лучше вести переговоры".

По его словам, россия надеется, что Вашингтон проявит решимость продолжать диалог с целью достижения справедливого баланса интересов, не ставя под угрозу безопасность ни одной из сторон.

"Я не знаю, как этого достичь — нам еще предстоит в этом разобраться", — добавил он.

По его словам, во время обсуждений также будут рассматриваться предложения относительно коллективных гарантий безопасности для региона.

Он заявил на Международном форуме по коллективной безопасности, что любые предложенные гарантии вступят в силу только после достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Также лавров раскритиковал администрацию Байдена, заявив, что она "надменно отказалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности, что привело к отсутствию диалога".

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