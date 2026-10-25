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Трамп хоче мати бізнес з Україною та росією одночасно після війни

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Дональд Трамп очікує, що після війни США вестимуть бізнес з Україною та росією. Він також згадав угоду про українські ресурси.

Трамп хоче мати бізнес з Україною та росією одночасно після війни

Президент США Дональд Трамп хоче вести бізнес як з Україною, так і з росією після завершення війни між двома країнами. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє DRM News, передає УНН.

Деталі

Гадаю, після завершення цієї війни ми матимемо бізнес як з Україною, так і з росією

- сказав Трамп.

Також він згадав про угоду з Україною щодо природних ресурсів, вартість яких може сягати трильйона доларів. За його словами, США погодились на цю угоду, оскільки адміністрація Джо Байдена надала Україні військове обладнання на 350 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на росію в контексті "дизельної угоди".

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Джо Байден
Україна