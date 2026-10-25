Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны
Киев • УНН
Дональд Трамп ожидает, что после войны США будут вести бизнес с Украиной и россией. Он также упомянул соглашение об украинских ресурсах.
Президент США Дональд Трамп хочет вести бизнес как с Украиной, так и с россией после завершения войны между двумя странами. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает DRM News, передает УНН.
Детали
Думаю, после завершения этой войны у нас будет бизнес как с Украиной, так и с россией
Также он упомянул о соглашении с Украиной относительно природных ресурсов, стоимость которых может достигать триллиона долларов. По его словам, США согласились на это соглашение, поскольку администрация Джо Байдена предоставила Украине военное оборудование на 350 миллиардов долларов.
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на россию в контексте "дизельной сделки".