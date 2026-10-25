Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны

Президент США Дональд Трамп хочет вести бизнес как с Украиной, так и с россией после завершения войны между двумя странами. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает DRM News, передает УНН.

Детали

Думаю, после завершения этой войны у нас будет бизнес как с Украиной, так и с россией - сказал Трамп.

Также он упомянул о соглашении с Украиной относительно природных ресурсов, стоимость которых может достигать триллиона долларов. По его словам, США согласились на это соглашение, поскольку администрация Джо Байдена предоставила Украине военное оборудование на 350 миллиардов долларов.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на россию в контексте "дизельной сделки".