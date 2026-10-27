Молдова запропонувала Україні новий шлях експорту до Європи зі знижкою 50%
Київ • УНН
Молдова запропонувала українському бізнесу залізничний транзит до Румунії зі знижкою 50%. Країни планують модернізувати маршрути.
Молдова запропонувала українському бізнесу використовувати свою залізницю для експорту товарів до Румунії та інших країн Балканського регіону. Для українських вантажів уже передбачили знижку 50% на транзит. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму, пише УНН.
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За словами Тофана, Молдова може стати важливим логістичним коридором для українських експортерів, які прагнуть розширити присутність на європейських ринках.
Він наголосив, що економіка Румунії перевищує 480 млрд доларів, а сама Молдова вже спрямовує до цієї країни близько 30% свого експорту. Подібними маршрутами, на його думку, можуть активніше користуватися й українські підприємства.
Як працюватиме новий експортний маршрут
Молдовський прем'єр визнав, що рішення знизити тарифи на залізничний транзит українських вантажів на 50% далося непросто.
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Серед головних труднощів він назвав обмежені можливості державного бюджету, інтереси місцевих фермерів та незадовільний стан окремих ділянок залізничної інфраструктури.
Попри це, Кишинів готовий разом із Києвом модернізувати транспортні шляхи, спрощувати перетин кордону та розвивати нові маршрути для перевезення товарів.
Очікується, що така співпраця допоможе українським виробникам отримати додаткові можливості для постачання продукції до Румунії та інших європейських країн.
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