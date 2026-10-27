Молдова предложила Украине новый путь экспорта в Европу со скидкой 50%
Киев • УНН
Молдова предложила украинскому бизнесу железнодорожный транзит в Румынию со скидкой 50%. Страны планируют модернизировать маршруты.
Молдова предложила украинскому бизнесу использовать свою железную дорогу для экспорта товаров в Румынию и другие страны Балканского региона. Для украинских грузов уже предусмотрена скидка 50% на транзит. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время Киевского международного экономического форума, пишет УНН.
Детали
По словам Тофана, Молдова может стать важным логистическим коридором для украинских экспортеров, стремящихся расширить присутствие на европейских рынках.
Он подчеркнул, что экономика Румынии превышает 480 млрд долларов, а сама Молдова уже направляет в эту страну около 30% своего экспорта. Подобными маршрутами, по его мнению, могут активнее пользоваться и украинские предприятия.
Как будет работать новый экспортный маршрут
Молдавский премьер признал, что решение снизить тарифы на железнодорожный транзит украинских грузов на 50% далось непросто.
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Среди главных трудностей он назвал ограниченные возможности государственного бюджета, интересы местных фермеров и неудовлетворительное состояние отдельных участков железнодорожной инфраструктуры.
Несмотря на это, Кишинев готов вместе с Киевом модернизировать транспортные пути, упрощать пересечение границы и развивать новые маршруты для перевозки товаров.
Ожидается, что такое сотрудничество поможет украинским производителям получить дополнительные возможности для поставок продукции в Румынию и другие европейские страны.
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