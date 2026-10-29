Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни

У Молдові хакери здійснили масштабну кібератаку на державні інформаційні системи, внаслідок якої могли викрасти персональні дані приблизно 750 тисяч громадян. Через напад влада була змушена призупинити роботу десятків державних сервісів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на TodayMoldova та заяви молдовської влади, пише УНН.

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За інформацією видання, кібератака тривала з 19 до 23 жовтня та відбувалася кількома хвилями. Для припинення несанкціонованого доступу довелося тимчасово відключити 82 державні сервіси та близько 30 інформаційних систем.

Серед викраденої інформації могли опинитися імена та прізвища громадян, персональні ідентифікаційні номери, відомості про членів родин, медичне страхування, сімейних лікарів, водійські посвідчення, пенсії та фінансові зобов'язання, зокрема податкові борги.

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За даними Служби інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови (STICS), під час атаки зафіксували близько 11 мільйонів запитів на несанкціонований доступ до державних систем.

Уряд визнав, що зловмисники скористалися численними вразливостями цифрової інфраструктури країни. Наразі фахівці працюють над їх усуненням, а роботу трохи більш як десяти державних сервісів уже відновили.

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Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив про проблеми в роботі п'яти державних установ, відповідальних за інформаційні технології, та оголосив про запровадження екстрених заходів.

За його словами, масштабна кібератака могла бути частиною ширшої кампанії за участю іноземних державних структур. При цьому метою зловмисників могли бути не лише персональні дані громадян, а й цифрова інфраструктура Молдови загалом.

Організаторів атаки поки не встановили. Остаточні масштаби витоку інформації мають визначити після завершення перевірок за участю уповноважених відомств та Служби інформації і безпеки Молдови.

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