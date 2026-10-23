Експерти з кібербезпеки б’ють на сполох через нову еру хакерства з використанням ШІ

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Лідери у сфері кібербезпеки б’ють на сполох після виявлення серйозної вразливості цього тижня. Вони прогнозують, що в найближчі місяці інструменти штучного інтелекту (ШІ) розкриють ще більше фундаментальних слабких місць у глобальній інфраструктурі інтернету, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Я більше не думаю, що ми зможемо виправити всі помилки", — заявив у четвер увечері Сем Альтман, приєднавшись до інших керівників галузі, які висловили подібні побоювання. На тлі подій, що вже отримали назву "Чорний жовтень" (під час яких дослідники використовували ШІ для виявлення критичних недоліків у мові програмування, що застосовується на мільйонах вебсайтів і, можливо, роками залишалася вразливою), представники технологічного сектору попереджають: ШІ використовуватиметься як для пошуку, так і для експлуатації вразливостей у системі безпеки — причому в безпрецедентних масштабах і з неймовірною швидкістю.

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За словами Джейсона Клінтона, заступника директора з інформаційної безпеки компанії Anthropic, на нас чекає "цунамі вразливостей". "Часу на виправлення критичної інфраструктури просто не вистачить", — написав Клінтон у соцмережі X у четвер увечері. Марк Беніофф, генеральний директор Salesforce, погодився з цим, назвавши ситуацію "червоним рівнем загрози".

Метью Прінс, генеральний директор Cloudflare, зазначив, що ШІ здатен знаходити та ідентифікувати прогалини в системі безпеки такими способами й з такою швидкістю, що це матиме катастрофічні наслідки: фахівці з кібербезпеки просто не встигатимуть реагувати на ці загрози. "Здаватиметься, ніби небо падає на землю. Здаватиметься, що ми нічого не можемо вдіяти.

Наступні два роки будуть надзвичайно, просто неймовірно насичені появою нових інструментів, які мають безмежне терпіння для пошуку вразливостей по всьому інтернету", — написав він у дописі в соцмережі X.

Хоча експерти з кібербезпеки вже кілька місяців попереджають про "вразливий апокаліпсис" (vulnpocalypse) — ситуацію, коли штучний інтелект дозволяє значно легше виявляти помилки в системі безпеки, — саме під час "Чорного жовтня" дослідникам вдалося використати ШІ для виявлення настільки фундаментальної та критичної вразливості, про яку було оголошено 21 жовтня.

У мові програмування PHP було виявлено серйозні вразливості, через які мільйони вебсайтів, що працюють на ній, могли роками залишатися вразливими для хакерів. За оцінками деяких експертів, під загрозою злому опинилися 70% усіх сайтів в інтернеті.

Однак, попри те, що ШІ допомагатиме виявляти вразливості з безпрецедентною швидкістю, лідери технологічної галузі побоюються, що зловмисники так само швидко використовуватимуть його для експлуатації цих помилок.

Спроби скористатися вразливістю в PHP вже почалися.

Після оприлюднення інформації про вразливості власники державних і приватних вебсайтів у США та Великій Британії тимчасово призупинили їхню роботу, щоб усунути недоліки. Агентство національної безпеки США (АНБ) випустило попередження, рекомендуючи адміністраторам усіх сайтів, що працюють на PHP, негайно встановити відповідні оновлення. В АНБ зазначили, що зловмисники можуть спробувати скористатися цими вразливостями для несанкціонованого доступу до серверів.

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"Такий вектор доступу може дозволити зловмисникам викрасти конфіденційні дані, порушити роботу сервісів або проникнути глибше в мережу", — йдеться в попередженні.

У дописі в соцмережі X Прінс повідомив, що компанія CloudFlare, яка займається питаннями безпеки, зафіксувала спроби тисяч користувачів скористатися вразливостями в PHP ще за 10 годин до офіційного оголошення.

"Протягом 45 хвилин після оголошення кількість таких спроб зросла до десятків тисяч, за дві години — до сотень тисяч, а зараз ідеться вже про мільйони", — написав він.

У своєму блозі дослідники платформи Wiz, що займається безпекою систем зі штучним інтелектом, зазначили, що це "одна з найсерйозніших вразливостей, коли-небудь виявлених у PHP, і, можливо, одна з найнебезпечніших в історії програмного забезпечення".

"Ця "Фундаментальні вади існували десятиліттями, проте для того, щоб продемонструвати можливість їх використання, знадобився надзвичайно складний ланцюжок дій — на межі того, що дослідники-люди взагалі здатні здійснити на практиці", — написали вони.