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Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу из-за новой эры хакерства с использованием ИИ

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Эксперты предупреждают о масштабной волне уязвимостей, которые ИИ обнаруживает и помогает эксплуатировать. В уязвимостях PHP уже фиксируют миллионы атак.

Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу из-за новой эры хакерства с использованием ИИ
Фото: ADOBE STOCK

Лидеры в сфере кибербезопасности бьют тревогу после обнаружения серьёзной уязвимости на этой неделе. Они прогнозируют, что в ближайшие месяцы инструменты искусственного интеллекта (ИИ) выявят ещё больше фундаментальных слабых мест в глобальной интернет-инфраструктуре, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я больше не думаю, что мы сможем исправить все ошибки", — заявил в четверг вечером Сэм Альтман, присоединившись к другим руководителям отрасли, выразившим аналогичные опасения. На фоне событий, которые уже получили название "Чёрный октябрь" (во время которых исследователи использовали ИИ для выявления критических недостатков в языке программирования, применяемом на миллионах веб-сайтов и, возможно, остававшемся уязвимым годами), представители технологического сектора предупреждают: ИИ будет использоваться как для поиска, так и для эксплуатации уязвимостей в системе безопасности — причём в беспрецедентных масштабах и с невероятной скоростью.

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По словам Джейсона Клинтона, заместителя директора по информационной безопасности компании Anthropic, нас ожидает "цунами уязвимостей". "Времени на исправление критической инфраструктуры просто не хватит", — написал Клинтон в социальной сети X в четверг вечером. Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce, согласился с этим, назвав ситуацию "красным уровнем угрозы".

Мэтью Принс, генеральный директор Cloudflare, отметил, что ИИ способен находить и идентифицировать пробелы в системе безопасности такими способами и с такой скоростью, что это будет иметь катастрофические последствия: специалисты по кибербезопасности просто не будут успевать реагировать на эти угрозы. "Будет казаться, будто небо падает на землю. Будет казаться, что мы ничего не можем сделать.

Следующие два года будут чрезвычайно, просто невероятно насыщены появлением новых инструментов, у которых есть безграничное терпение для поиска уязвимостей по всему интернету", — написал он в публикации в социальной сети X.

Хотя эксперты по кибербезопасности уже несколько месяцев предупреждают о "апокалипсисе уязвимостей" (vulnpocalypse) — ситуации, когда искусственный интеллект позволяет значительно легче выявлять ошибки в системе безопасности, — именно во время "Чёрного октября" исследователям удалось использовать ИИ для обнаружения настолько фундаментальной и критической уязвимости, о которой было объявлено 21 октября.

В языке программирования PHP были обнаружены серьёзные уязвимости, из-за которых миллионы веб-сайтов, работающих на нём, могли годами оставаться уязвимыми для хакеров. По оценкам некоторых экспертов, под угрозой взлома оказались 70% всех сайтов в интернете.

Однако, несмотря на то что ИИ будет помогать выявлять уязвимости с беспрецедентной скоростью, лидеры технологической отрасли опасаются, что злоумышленники с такой же скоростью будут использовать его для эксплуатации этих ошибок.

Попытки воспользоваться уязвимостью в PHP уже начались.

После обнародования информации об уязвимостях владельцы государственных и частных веб-сайтов в США и Великобритании временно приостановили их работу, чтобы устранить недостатки. Агентство национальной безопасности США (АНБ) выпустило предупреждение, рекомендовав администраторам всех сайтов, работающих на PHP, немедленно установить соответствующие обновления. В АНБ отметили, что злоумышленники могут попытаться воспользоваться этими уязвимостями для несанкционированного доступа к серверам.

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"Такой вектор доступа может позволить злоумышленникам похитить конфиденциальные данные, нарушить работу сервисов или проникнуть глубже в сеть", — говорится в предупреждении.

В публикации в социальной сети X Принс сообщил, что занимающаяся вопросами безопасности компания CloudFlare зафиксировала попытки тысяч пользователей воспользоваться уязвимостями в PHP ещё за 10 часов до официального объявления.

"В течение 45 минут после объявления количество таких попыток выросло до десятков тысяч, за два часа — до сотен тысяч, а сейчас речь уже идёт о миллионах", — написал он.

В своем блоге исследователи платформы Wiz, занимающейся безопасностью систем с искусственным интеллектом, отметили, что это "одна из самых серьезных уязвимостей, когда-либо обнаруженных в PHP, и, возможно, одна из самых опасных в истории программного обеспечения".

"Эти фундаментальные недостатки существовали десятилетиями, однако для того, чтобы продемонстрировать возможность их использования, потребовалась чрезвычайно сложная цепочка действий — на грани того, что исследователи-люди вообще способны осуществить на практике", — написали они.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Сэм Альтман
Агентство национальной безопасности
Хранитель
Марк Бениофф
Великобритания