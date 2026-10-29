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Хакеры взломали государственные системы Молдовы и похитили данные почти трети населения страны

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

Хакеры атаковали государственные системы Молдовы и могли похитить данные 750 тысяч человек. Из-за нападения временно отключили 82 государственных сервиса.

Хакеры взломали государственные системы Молдовы и похитили данные почти трети населения страны

В Молдове хакеры осуществили масштабную кибератаку на государственные информационные системы, в результате которой могли похитить персональные данные примерно 750 тысяч граждан. Из-за нападения власти были вынуждены приостановить работу десятков государственных сервисов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на TodayMoldova и заявления молдавских властей, пишет УНН.

Детали

По информации издания, кибератака продолжалась с 19 по 23 октября и проходила в несколько волн. Для прекращения несанкционированного доступа пришлось временно отключить 82 государственных сервиса и около 30 информационных систем.

Среди похищенной информации могли оказаться имена и фамилии граждан, персональные идентификационные номера, сведения о членах семей, медицинском страховании, семейных врачах, водительских удостоверениях, пенсиях и финансовых обязательствах, в частности налоговых долгах.

Власти Молдовы допускают причастность иностранных государств

По данным Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдовы (STICS), во время атаки зафиксировали около 11 миллионов запросов на несанкционированный доступ к государственным системам.

Правительство признало, что злоумышленники воспользовались многочисленными уязвимостями цифровой инфраструктуры страны. В настоящее время специалисты работают над их устранением, а работу чуть более десяти государственных сервисов уже восстановили.

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Премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил о проблемах в работе пяти государственных учреждений, ответственных за информационные технологии, и объявил о введении экстренных мер.

По его словам, масштабная кибератака могла быть частью более широкой кампании с участием иностранных государственных структур. При этом целью злоумышленников могли быть не только персональные данные граждан, но и цифровая инфраструктура Молдовы в целом.

Организаторов атаки пока не установили. Окончательные масштабы утечки информации должны определить после завершения проверок с участием уполномоченных ведомств и Службы информации и безопасности Молдовы.

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