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Сприяють впливу рф у світі: оприлюднені дані керівників "россотрудничества" та його представництв

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

ГУР і ЦПД оприлюднили дані керівників "россотрудничества" та представництв у ЄС. Інформацію розмістили на порталі War&Sanctions.

Сприяють впливу рф у світі: оприлюднені дані керівників "россотрудничества" та його представництв
Фото: Головне управління розвідки МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Центром протидії дезінформації РНБО України опублікували дані керівників федерального агентства "россотрудничество" та його представництв у країнах ЄС. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

Інформація опублікована у розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions. Серед оприлюднених фігурантів особи, які сприяють збереженню, підтримці і демонстрації присутності росії у світовій спільноті, а також забезпечують державі-агресору налагодження міжнародних зв’язків та співпраці:

  • іґорь чайка - російський державний діяч, чинний державний радник рф 2 класу, керівник федерального агентства “россотрудничество” (з 27 квітня 2026 року), причетний до фінансування російських операцій політичного впливу на парламентські вибори у Молдові 2021 року;
    • євґєній прімаков - російський журналіст, державний, політичний та громадський діяч, дійсний державний радник рф 1 класу, колишній керівник федерального агентства “россотрудничество” (2020–2026), перший радник автономної некомерційної організації “євразія”, член президії “совета по внешней и оборонной политике”, ведучий програми на радіо Sputnik;
      • свєтлана нєкрасова - співробітниця федерального агентства “россотрудничество”, колишня виконувачка обовʼязків керівника “русского дома” в Берліні (до вересня 2026 року). Забезпечувала проведення проросійських патріотичних заходів, демонстрацію матеріалів російських державних медіа, що поширювали антиукраїнські наративи та підтримання культурно-інформаційної присутності рф у Німеччині.

        Додатково

        Федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва ("россотрудничество") - провідне російське агентство, створене указом президента рф у 2008 році з метою посилення гуманітарного впливу росії у світі.

        Організація представлена у 71 країні світу 87 закордонними представництвами, які з 2021 року отримали неформальну назву "русских домов".

        Нагадаємо

        Влада Молдови не продовжила дію угоди з рф щодо роботи в Кишиневі "русского дома".

        Євген Устименко

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