Сприяють впливу рф у світі: оприлюднені дані керівників "россотрудничества" та його представництв
Київ • УНН
ГУР і ЦПД оприлюднили дані керівників "россотрудничества" та представництв у ЄС. Інформацію розмістили на порталі War&Sanctions.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Центром протидії дезінформації РНБО України опублікували дані керівників федерального агентства "россотрудничество" та його представництв у країнах ЄС. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
Деталі
Інформація опублікована у розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions. Серед оприлюднених фігурантів особи, які сприяють збереженню, підтримці і демонстрації присутності росії у світовій спільноті, а також забезпечують державі-агресору налагодження міжнародних зв’язків та співпраці:
- іґорь чайка - російський державний діяч, чинний державний радник рф 2 класу, керівник федерального агентства “россотрудничество” (з 27 квітня 2026 року), причетний до фінансування російських операцій політичного впливу на парламентські вибори у Молдові 2021 року;
- євґєній прімаков - російський журналіст, державний, політичний та громадський діяч, дійсний державний радник рф 1 класу, колишній керівник федерального агентства “россотрудничество” (2020–2026), перший радник автономної некомерційної організації “євразія”, член президії “совета по внешней и оборонной политике”, ведучий програми на радіо Sputnik;
- свєтлана нєкрасова - співробітниця федерального агентства “россотрудничество”, колишня виконувачка обовʼязків керівника “русского дома” в Берліні (до вересня 2026 року). Забезпечувала проведення проросійських патріотичних заходів, демонстрацію матеріалів російських державних медіа, що поширювали антиукраїнські наративи та підтримання культурно-інформаційної присутності рф у Німеччині.
Додатково
Федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва ("россотрудничество") - провідне російське агентство, створене указом президента рф у 2008 році з метою посилення гуманітарного впливу росії у світі.
Організація представлена у 71 країні світу 87 закордонними представництвами, які з 2021 року отримали неформальну назву "русских домов".
Нагадаємо
Влада Молдови не продовжила дію угоди з рф щодо роботи в Кишиневі "русского дома".