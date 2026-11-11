Способствуют влиянию рф в мире: обнародованы данные руководителей "Россотрудничества" и его представительств
Киев • УНН
ГУР и ЦПД обнародовали данные руководителей "Россотрудничества" и представительств в ЕС. Информацию разместили на портале War&Sanctions.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали данные руководителей федерального агентства "Россотрудничество" и его представительств в странах ЕС. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.
Детали
Информация опубликована в разделе "Рупоры Кремля" портала War&Sanctions. Среди обнародованных фигурантов — лица, которые способствуют сохранению, поддержке и демонстрации присутствия России в мировом сообществе, а также обеспечивают государству-агрессору налаживание международных связей и сотрудничества:
- Игорь Чайка — российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ 2 класса, руководитель федерального агентства "Россотрудничество" (с 27 апреля 2026 года), причастный к финансированию российских операций политического влияния на парламентские выборы в Молдове 2021 года;
- Евгений Примаков — российский журналист, государственный, политический и общественный деятель, действительный государственный советник РФ 1 класса, бывший руководитель федерального агентства "Россотрудничество" (2020–2026), первый советник автономной некоммерческой организации "Евразия", член президиума "Совета по внешней и оборонной политике", ведущий программы на радио Sputnik;
- Светлана Некрасова — сотрудница федерального агентства "Россотрудничество", бывшая исполняющая обязанности руководителя "Русского дома" в Берлине (до сентября 2026 года). Обеспечивала проведение пророссийских патриотических мероприятий, демонстрацию материалов российских государственных СМИ, распространявших антиукраинские нарративы, и поддержание культурно-информационного присутствия РФ в Германии.
Дополнительно
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества ("Россотрудничество") — ведущее российское агентство, созданное указом президента РФ в 2008 году с целью усиления гуманитарного влияния России в мире.
Организация представлена в 71 стране мира 87 зарубежными представительствами, которые с 2021 года получили неофициальное название "Русских домов".
Напомним
Власти Молдовы не продлили действие соглашения с РФ о работе в Кишиневе "Русского дома".