На Харківщині невідомий застрелив п'ятьох військових - поліція
Київ • УНН
У селі Харківського району 13 жовтня невідомий відкрив вогонь з автомата та вбив п’ятьох військових. Поліція встановлює стрільця.
У селі на Харківщині, невідомий чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців. Про це у коментарі для УНН повідомили у пресслужбі поліції в Харківській області.
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Згідно з наявною інформацією, подія сталася 13 жовтня в одному із сіл Харківського району.
"Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Наразі тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення.
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