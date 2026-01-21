Пытался убить ножом украинского военного: в Запорожье задержали агента спецслужб рф

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали по "горячим следам" агента российских спецслужб, который пытался убить украинского военного в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, россияне заманили бойца Сил обороны в городскую промзону под видом "свидания" с девушкой. Но вместо нее туда пришел киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги.

Нападавший скрылся с места преступления, а потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение. Там он сейчас находится в тяжелом состоянии, так как получил глубокие колотые раны.

Преступника задержали в течение нескольких часов после совершения преступления: он пытался "залечь на дно" у своих родственников. Злоумышленником оказался 25-летний местный безработный, который попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

До покушения на убийство украинского военного преступник успел совершить "тестовые" поджоги в городе. Во время оперативно-следственных действий у него обнаружили и изъяли нож, которым он нанес удары, а также смартфон и планшет, с которых он контактировал с россиянами.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Оконченное покушение на умышленное убийство). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

