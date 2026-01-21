Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 18511 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 38705 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 34013 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 54456 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 35586 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 49584 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26258 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29514 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27115 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27676 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 8874 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 16451 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 20525 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 5650 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 3812 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 29155 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 54443 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 49577 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 45617 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 57831 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 2050 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 14194 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 20461 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 21462 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 28323 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
Фільм

Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф

Київ • УНН

 • 48 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали 25-річного безробітного, який намагався вбити українського військового у Запоріжжі. Потерпілий госпіталізований у важкому стані після шести ножових ударів.

Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф
Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ і Національної поліції затримали по "гарячих слідах" агента російських спецслужб, який намагався вбити українського військового у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними слідства, росіяни заманили бійця Сил оборони у міську промзону під виглядом "побачення" з дівчиною. Але замість неї туди прийшов кілер  у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги.

Нападник втік з місця злочину, а потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Там він наразі перебуває у важкому стані, оскільки отримав глибокі колоті рани.

Злочинця затримали впродовж декількох годин після вчинення злочину: він намагався "залягти на дно" у своїх родичів. Зловмисником виявився 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

До замаху на вбивство українського військового злочинець встиг зробити "тестові" підпали у місті. Під час оперативно-слідчих дій в нього виявили і вилучили ніж, яким він здійснив удари, а також смартфон та планшет, з яких він контактував з росіянами.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Закінчений замах на умисне вбивство). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі. За даними слідства, вони готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Запоріжжя
Одеса