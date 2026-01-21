Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф

Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ і Національної поліції затримали по "гарячих слідах" агента російських спецслужб, який намагався вбити українського військового у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними слідства, росіяни заманили бійця Сил оборони у міську промзону під виглядом "побачення" з дівчиною. Але замість неї туди прийшов кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги.

Нападник втік з місця злочину, а потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Там він наразі перебуває у важкому стані, оскільки отримав глибокі колоті рани.

Злочинця затримали впродовж декількох годин після вчинення злочину: він намагався "залягти на дно" у своїх родичів. Зловмисником виявився 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

До замаху на вбивство українського військового злочинець встиг зробити "тестові" підпали у місті. Під час оперативно-слідчих дій в нього виявили і вилучили ніж, яким він здійснив удари, а також смартфон та планшет, з яких він контактував з росіянами.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Закінчений замах на умисне вбивство). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі. За даними слідства, вони готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні.