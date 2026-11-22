Удар дрона по Харкову: постраждали четверо людей, пошкоджено дитсадок
Київ • УНН
Ворожий дрон влучив у Немишлянському районі Харкова, поранивши чотирьох людей. Пошкоджені дитсадок і вікна чотирьох будинків.
Ворог ввечері в неділю, 22 листопада, атакував Харків. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару дроном по Немишлянському району обласного центру поранені щонайменше четверо людей.
25-річний чоловік, 66-річна та 86-річна жінки постраждали в Немишлянському районі внаслідок "прильоту" ворожого дрону. Всім надається медична допомога. Пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон 4 багатоквартирних будинків
Пізніше він додав, що допомога лікарів також знадобилася 31-річній жінці - медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо
21 листопада російські війська атакували ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Внаслідок влучання постраждали 11 людей, серед яких 2 дитини.
"Абсолютне звірство" - Зеленський відреагував на російський удар по Харківщині, внаслідок якого загинули діти19.10.26, 20:07 • 6514 переглядiв