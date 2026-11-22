Удар дрона по Харькову: пострадали четыре человека, поврежден детский сад
Киев • УНН
Вражеский дрон попал в Немышлянском районе Харькова, ранив четырех человек. Повреждены детский сад и окна четырех домов.
Враг вечером в воскресенье, 22 ноября, атаковал Харьков. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате удара дроном по Немышлянскому району областного центра ранены как минимум четыре человека.
25-летний мужчина, 66-летняя и 86-летняя женщины пострадали в Немышлянском районе в результате "прилёта" вражеского дрона. Всем оказывается медицинская помощь. Повреждены здание детского сада и остекление окон 4 многоквартирных домов
Позже он добавил, что помощь врачей также понадобилась 31-летней женщине — медики диагностировали у неё острую реакцию на стресс.
Напомним
21 ноября российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в посёлке Солоницевка Харьковской области. В результате попадания пострадали 11 человек, среди которых 2 ребёнка.
"Абсолютное зверство" - Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области, в результате которого погибли дети19.10.26, 20:07 • 6509 просмотров