Враг вечером в воскресенье, 22 ноября, атаковал Харьков. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

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По его словам, в результате удара дроном по Немышлянскому району областного центра ранены как минимум четыре человека.

25-летний мужчина, 66-летняя и 86-летняя женщины пострадали в Немышлянском районе в результате "прилёта" вражеского дрона. Всем оказывается медицинская помощь. Повреждены здание детского сада и остекление окон 4 многоквартирных домов - написал Синегубов.

Позже он добавил, что помощь врачей также понадобилась 31-летней женщине — медики диагностировали у неё острую реакцию на стресс.

Напомним

21 ноября российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в посёлке Солоницевка Харьковской области. В результате попадания пострадали 11 человек, среди которых 2 ребёнка.

"Абсолютное зверство" - Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области, в результате которого погибли дети