росіяни атакували FPV-дронами лікарню, житловий будинок та район станції метро у Харкові
Київ • УНН
У Харкові 29 листопада через атаки FPV-дронів постраждали троє людей. Пошкоджено лікарню, житловий будинок і транспортну інфраструктуру.
У Харкові внаслідок російських атак FPV-дронами 29 листопада постраждали 3 людини, пошкоджено медичний заклад, житловий будинок та транспортну інфраструктуру. Про це повідомляє прокуратура, пише УНН.
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Близько 16:05 ворожий FPV-дрон влучив у землю в Салтівському районі Харкова. Поранення дістали 2 жінки та чоловік. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна автобуса, скління переходу станції метро та аптеки, а також обірвано електричний дріт трамвайної мережі.
Близько 17:15 російські військові атакували FPV-дроном територію медичного закладу в Немишлянському районі міста, пошкодивши його приміщення. Крім того, вдень у Київському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у дах житлового будинку.
За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
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