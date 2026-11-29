У Харкові внаслідок російських атак FPV-дронами 29 листопада постраждали 3 людини, пошкоджено медичний заклад, житловий будинок та транспортну інфраструктуру. Про це повідомляє прокуратура, пише УНН.

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Близько 16:05 ворожий FPV-дрон влучив у землю в Салтівському районі Харкова. Поранення дістали 2 жінки та чоловік. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна автобуса, скління переходу станції метро та аптеки, а також обірвано електричний дріт трамвайної мережі.

Близько 17:15 російські військові атакували FPV-дроном територію медичного закладу в Немишлянському районі міста, пошкодивши його приміщення. Крім того, вдень у Київському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у дах житлового будинку.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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