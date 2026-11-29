російські війська від самого ранку 29 листопада атакують Сумську область безпілотниками, а в другій половині дня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по обласному центру. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Під ворожими ударами опинилися Сумська, Липоводолинська та Роменська громади. росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, вантажні автомобілі та сільськогосподарську техніку.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово припиняти ліквідацію наслідків атак та відходити у безпечні місця.

Попри постійну небезпеку, фахівці ДСНС ліквідували всі виявлені осередки займання та обстежили постраждалі території. Інформація про травмованих не надходила.

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